https://ria.ru/20240524/pomosch-1948240708.html
Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия"
Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.05.2024
Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия"
На Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются" в преддверии Дня предпринимателя состоялась встреча председатель РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:33
2024-05-24T20:33
2024-05-24T20:33
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются" в преддверии Дня предпринимателя состоялась встреча председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анны Цивилевой с предпринимателями — участниками движения "Бизнес-мобилизация", сообщает пресс-служба госкорпорации.Инициатива объединяет бизнес, оказывающий помощь и поддержку фронту и регионам Донбасса. Модерировал встречу главный управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Хомич."Когда фонд "Защитники Отечества" начал свою работу, было очень приятно, что огромное количество предпринимателей, представителей среднего и малого бизнеса, госкорпораций активно включились в эту работу. Мы помогаем нашим ветеранам не только вернуться к мирной жизни и восстановить здоровье, мы помогаем им пройти курсы обучения, в трудоустройстве. Такая консолидация и поддержка безусловно дает возможность заботиться о наших героях, а также о семьях, которые также входят в круг заботы фонда", — подчеркнула Цивилева, слова которой привели в пресс-службе.Руководитель фонда также рассказала, что общими усилиями совместно с партнерами было, в частности, организовано высокотехнологичное протезирование зубов и пластические операции для бойцов, также участников СВО обеспечили техническими средствами реабилитации. Кроме того, организовано обучение ветеранов СВО по программе МВА, для тех, кто хочет заниматься бизнесом.Движение "Бизнес мобилизация" было создано в 2022 году для централизованного сбора гуманитарной помощи неравнодушными предпринимателями. Некоторые из них наладили выпуск собственной продукции. Кроме того, участники движения организовали закупку десятков тонн товаров: маскировочные сети, гребные лодки, полевые печи, консервы и медикаменты, говорится в сообщении.Сегодня в рамках мероприятия участники обсудили различные формы помощи бизнесу, который приходит в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. В частности, правительство приняло решение о создании на территории этих регионов свободной экономической зоны, где будет предоставляться широкий набор налоговых льгот, добавили в ВЭБе.
https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html
https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html
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выставка-форум "россия", донбасс, россия, донецкая народная республика, вэб.рф (вэб), общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Общество
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются" в преддверии Дня предпринимателя состоялась встреча председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анны Цивилевой с предпринимателями — участниками движения "Бизнес-мобилизация", сообщает пресс-служба госкорпорации.
Инициатива объединяет бизнес, оказывающий помощь и поддержку фронту и регионам Донбасса
. Модерировал встречу главный управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Хомич.
"Когда фонд "Защитники Отечества" начал свою работу, было очень приятно, что огромное количество предпринимателей, представителей среднего и малого бизнеса, госкорпораций активно включились в эту работу. Мы помогаем нашим ветеранам не только вернуться к мирной жизни и восстановить здоровье, мы помогаем им пройти курсы обучения, в трудоустройстве. Такая консолидация и поддержка безусловно дает возможность заботиться о наших героях, а также о семьях, которые также входят в круг заботы фонда", — подчеркнула Цивилева, слова которой привели в пресс-службе.
Руководитель фонда также рассказала, что общими усилиями совместно с партнерами было, в частности, организовано высокотехнологичное протезирование зубов и пластические операции для бойцов, также участников СВО обеспечили техническими средствами реабилитации. Кроме того, организовано обучение ветеранов СВО по программе МВА, для тех, кто хочет заниматься бизнесом.
Движение "Бизнес мобилизация" было создано в 2022 году для централизованного сбора гуманитарной помощи неравнодушными предпринимателями. Некоторые из них наладили выпуск собственной продукции. Кроме того, участники движения организовали закупку десятков тонн товаров: маскировочные сети, гребные лодки, полевые печи, консервы и медикаменты, говорится в сообщении.
Сегодня в рамках мероприятия участники обсудили различные формы помощи бизнесу, который приходит в ДНР
, ЛНР
, Запорожье
и Херсонскую область
. В частности, правительство приняло решение о создании на территории этих регионов свободной экономической зоны, где будет предоставляться широкий набор налоговых льгот, добавили в ВЭБе.