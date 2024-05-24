https://ria.ru/20240524/pomosch-1948240708.html

Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия"

Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.05.2024

Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются" в преддверии Дня предпринимателя состоялась встреча председатель РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:33

2024-05-24T20:33

2024-05-24T20:33

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются" в преддверии Дня предпринимателя состоялась встреча председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анны Цивилевой с предпринимателями — участниками движения "Бизнес-мобилизация", сообщает пресс-служба госкорпорации.Инициатива объединяет бизнес, оказывающий помощь и поддержку фронту и регионам Донбасса. Модерировал встречу главный управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Хомич."Когда фонд "Защитники Отечества" начал свою работу, было очень приятно, что огромное количество предпринимателей, представителей среднего и малого бизнеса, госкорпораций активно включились в эту работу. Мы помогаем нашим ветеранам не только вернуться к мирной жизни и восстановить здоровье, мы помогаем им пройти курсы обучения, в трудоустройстве. Такая консолидация и поддержка безусловно дает возможность заботиться о наших героях, а также о семьях, которые также входят в круг заботы фонда", — подчеркнула Цивилева, слова которой привели в пресс-службе.Руководитель фонда также рассказала, что общими усилиями совместно с партнерами было, в частности, организовано высокотехнологичное протезирование зубов и пластические операции для бойцов, также участников СВО обеспечили техническими средствами реабилитации. Кроме того, организовано обучение ветеранов СВО по программе МВА, для тех, кто хочет заниматься бизнесом.Движение "Бизнес мобилизация" было создано в 2022 году для централизованного сбора гуманитарной помощи неравнодушными предпринимателями. Некоторые из них наладили выпуск собственной продукции. Кроме того, участники движения организовали закупку десятков тонн товаров: маскировочные сети, гребные лодки, полевые печи, консервы и медикаменты, говорится в сообщении.Сегодня в рамках мероприятия участники обсудили различные формы помощи бизнесу, который приходит в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. В частности, правительство приняло решение о создании на территории этих регионов свободной экономической зоны, где будет предоставляться широкий набор налоговых льгот, добавили в ВЭБе.

https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html

https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html

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выставка-форум "россия", донбасс, россия, донецкая народная республика, вэб.рф (вэб), общество