https://ria.ru/20240524/pomosch-1948029218.html
Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам
Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам - РИА Новости, 24.05.2024
Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам
Белоруссия окажет гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбургской и Курганской областям РФ, говорится в опубликованном на национальном правовом... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:53
2024-05-24T01:53
2024-05-24T01:53
курганская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия окажет гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбургской и Курганской областям РФ, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении правительства. "Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому, Минскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Оренбургской области и Курганской области Российской Федерации", - говорится в документе. МЧС республики поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи в Оренбургскую и Курганскую области Российской Федерации, а МИД - оказать содействие в передаче гуманитарной помощи. Общая сумма гуманитарной помощи для Оренбургской области составит 858 189,92 белорусского рубля (около 268 тысяч долларов), Курганской - 474 132,44 белорусского рубля (около 148 тысяч долларов). В составе помощи - мясные консервы, макароны, сахар, гречневая крупа, одеяла, постельное белье, одежда, обувь, лекарства.
https://ria.ru/20240424/putin-1942070311.html
https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946492889.html
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курганская область, оренбургская область, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, россия
Курганская область, Оренбургская область, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Россия
Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам
Белоруссия окажет гуманитарную помощь Оренбургской и Курганской областям России