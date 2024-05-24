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Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/polyanskiy-1948046850.html
Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине
Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине
Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:37
2024-05-24T08:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно распоряжается своими людьми, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Самая важная задача на поле боя – сохранение жизней военнослужащих. Вот почему мы продвигаемся не так быстро, как некоторые ожидают. Потому что мы бережем людей, стараемся уберечь гражданских лиц и объекты", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, что является ключевым вызовом для России в спецоперации на Украине. Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, у России "не остается ничего, кроме как сносить их". "Однако в остальных случаях мы наносим очень высокоточные удары", - подчеркнул Полянский. Зампостпреда РФ при ООН добавил, что ему тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями своих граждан. Полянский выразил уверенность, что такая политика в отношении собственного народа является "преступлением, которое мы не можем предотвратить".
https://ria.ru/20240524/pvo-1948040290.html
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россия, украина, киев, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине

Полянский: темпы спецоперации РФ диктуются стремлением сохранить жизни солдат

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мая – РИА Новости. Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно распоряжается своими людьми, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Самая важная задача на поле боя – сохранение жизней военнослужащих. Вот почему мы продвигаемся не так быстро, как некоторые ожидают. Потому что мы бережем людей, стараемся уберечь гражданских лиц и объекты", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, что является ключевым вызовом для России в спецоперации на Украине.
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Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, у России "не остается ничего, кроме как сносить их". "Однако в остальных случаях мы наносим очень высокоточные удары", - подчеркнул Полянский.
Зампостпреда РФ при ООН добавил, что ему тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями своих граждан. Полянский выразил уверенность, что такая политика в отношении собственного народа является "преступлением, которое мы не можем предотвратить".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы Украины
 
 
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