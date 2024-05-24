https://ria.ru/20240524/polyanskiy-1948046850.html

Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине

Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине - РИА Новости, 24.05.2024

Постпредство при ООН объяснило темп продвижения российской армии на Украине

Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:37

2024-05-24T08:37

2024-05-24T08:37

специальная военная операция на украине

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украина

киев

дмитрий полянский

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 24 мая – РИА Новости. Темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно распоряжается своими людьми, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Самая важная задача на поле боя – сохранение жизней военнослужащих. Вот почему мы продвигаемся не так быстро, как некоторые ожидают. Потому что мы бережем людей, стараемся уберечь гражданских лиц и объекты", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, что является ключевым вызовом для России в спецоперации на Украине. Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, у России "не остается ничего, кроме как сносить их". "Однако в остальных случаях мы наносим очень высокоточные удары", - подчеркнул Полянский. Зампостпреда РФ при ООН добавил, что ему тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями своих граждан. Полянский выразил уверенность, что такая политика в отношении собственного народа является "преступлением, которое мы не можем предотвратить".

https://ria.ru/20240524/pvo-1948040290.html

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

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россия, украина, киев, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины