https://ria.ru/20240524/polyanskiy-1948040890.html

На Западе пребывают в панике из-за ситуации на поле боя, заявил Полянский

На Западе пребывают в панике из-за ситуации на поле боя, заявил Полянский - РИА Новости, 24.05.2024

На Западе пребывают в панике из-за ситуации на поле боя, заявил Полянский

Союзники Киева пребывают в панике от текущей ситуации на поле боя, а звучащие на Западе заявления о допустимости ударов по целям на территории РФ следует... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T07:32

2024-05-24T07:32

2024-05-24T07:48

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ООН, 24 мая – РИА Новости. Союзники Киева пребывают в панике от текущей ситуации на поле боя, а звучащие на Западе заявления о допустимости ударов по целям на территории РФ следует оценивать психиатрам, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "По правде говоря, мы не отслеживаем эти вопросы отсюда. На мой взгляд, нужно быть врачом, психиатром, чтобы отслеживать их. Мы же недостаточно квалифицированы для этого", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к подобным призывам. Дипломат назвал совершенно очевидным то, что на Западе сейчас "царит паника" из-за успехов России на поле боя и того, что "украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Владимир Зеленский - ред.) не приносит обещанных результатов". Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

https://ria.ru/20240524/ukraintsy-1948040130.html

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