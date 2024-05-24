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В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции - РИА Новости, 24.05.2024
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13:14 24.05.2024 (обновлено: 13:15 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/polsha-1948106757.html
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции - РИА Новости, 24.05.2024
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:14
2024-05-24T13:15
в мире
польша
калининградская область
россия
матеуш моравецкий
дональд туск
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. "От своего имени скажу, что я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", - сказал Залевский.Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области России через границу с Белоруссией и далее на юг. Премьер-министр страны Дональд Туск указал, что власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции и минировать восточную границу.
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в мире, польша, калининградская область, россия, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Калининградская область, Россия, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции

Замглавы МО Польши Залевский призвал выйти из конвенции по противопехотным минам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОбразцы противопехотных мин и ловушек
Образцы противопехотных мин и ловушек - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Образцы противопехотных мин и ловушек. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
"От своего имени скажу, что я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", - сказал Залевский.
Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области России через границу с Белоруссией и далее на юг.
Премьер-министр страны Дональд Туск указал, что власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции и минировать восточную границу.
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