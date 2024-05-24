https://ria.ru/20240524/polsha-1948106757.html

В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции

В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции - РИА Новости, 24.05.2024

В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:15

в мире

польша

калининградская область

россия

матеуш моравецкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. "От своего имени скажу, что я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", - сказал Залевский.Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области России через границу с Белоруссией и далее на юг. Премьер-министр страны Дональд Туск указал, что власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции и минировать восточную границу.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

польша

калининградская область

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, калининградская область, россия, матеуш моравецкий, дональд туск