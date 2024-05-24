https://ria.ru/20240524/polsha-1948106757.html
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции - РИА Новости, 24.05.2024
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:14
2024-05-24T13:14
2024-05-24T13:15
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM выступил за выход республики от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. "От своего имени скажу, что я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", - сказал Залевский.Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области России через границу с Белоруссией и далее на юг. Премьер-министр страны Дональд Туск указал, что власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции и минировать восточную границу.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, калининградская область, россия, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Калининградская область, Россия, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
В Минобороны Польши выступили за выход из Оттавской конвенции
Замглавы МО Польши Залевский призвал выйти из конвенции по противопехотным минам