https://ria.ru/20240524/politsiya-1948188480.html

Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках

Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках - РИА Новости, 24.05.2024

Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках

Начальника отдела полиции в Москве приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о взятках за упрощение постановки на миграционный учет, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:15

2024-05-24T17:15

2024-05-24T17:21

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Начальника отдела полиции в Москве приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о взятках за упрощение постановки на миграционный учет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале."Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Фролова Татьяна Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.Суд установил, что Фролова ежемесячно брала взятки за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

https://ria.ru/20240524/delo-1948181645.html

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происшествия, россия, москва