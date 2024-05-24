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Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках - РИА Новости, 24.05.2024
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17:15 24.05.2024 (обновлено: 17:21 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/politsiya-1948188480.html
Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках
Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках - РИА Новости, 24.05.2024
Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках
Начальника отдела полиции в Москве приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о взятках за упрощение постановки на миграционный учет, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:15
2024-05-24T17:21
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Начальника отдела полиции в Москве приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о взятках за упрощение постановки на миграционный учет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале."Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Фролова Татьяна Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.Суд установил, что Фролова ежемесячно брала взятки за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Начальника отдела полиции в Москве осудили по делу о взятках

Начальника отдела полиции в Москве осудили на девять лет по делу о взятках

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево города Москвы Татьяна Фролова в зале суда
Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево города Москвы Татьяна Фролова в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево города Москвы Татьяна Фролова в зале суда
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Начальника отдела полиции в Москве приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о взятках за упрощение постановки на миграционный учет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.
«
"Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Фролова Татьяна Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Фролова ежемесячно брала взятки за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
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