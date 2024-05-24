https://ria.ru/20240524/politika-1948208696.html

У России сложились хорошие отношения с Ираном, заявил Путин

У России сложились хорошие отношения с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

У России сложились хорошие отношения с Ираном, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России сложились хорошие отношения с Ираном и с иранским народом. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:01

2024-05-24T18:01

2024-05-24T18:20

россия

иран

владимир путин

крушение вертолета президента ирана

в мире

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России сложились хорошие отношения с Ираном и с иранским народом. "У нас очень хорошие сложились отношения с Ираном как с государством, с иранским народом и с иранским руководством", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Что касается внешней политики Ирана, то это суверенные решения самого Ирана, Иран- крупная региональная держава и в мировых делах играет заметную роль. Но, по моему мнению, мы вряд ли после такой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имея в виду, что фундаментальные основы иранской государственности - они являются достаточно устойчивыми", - сказал Путин на вопрос журналистов, повлияет ли гибель Раиси на отношения Тегерана и Москвы.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

россия

иран

тегеран (город)

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Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах Путин о гибели Раиси и о российских вертолетах 2024-05-24T18:01 true PT0M16S

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россия, иран, владимир путин, крушение вертолета президента ирана, в мире, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев