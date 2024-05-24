https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html

В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки

В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки - РИА Новости, 24.05.2024

В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки

Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:03

2024-05-24T15:03

2024-05-24T15:03

происшествия

россия

азовский район

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней жительницы Азовского района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2024 года подозреваемая сначала "открыто похитила" мобильный телефон знакомой 12-летней девочки, затем насильно завела малолетнюю девочку в хозяйственную постройку, заперев снаружи дверь на навесной замок. Девочка провела в заточении почти 11 часов и была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске. "В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях… В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым", - говорится в сообщении регионального главка СК РФ. Уточняется, что в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html

https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html

россия

азовский район

ростовская область

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происшествия, россия, азовский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)