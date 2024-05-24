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В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки - РИА Новости, 24.05.2024
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15:03 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html
В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки
В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки - РИА Новости, 24.05.2024
В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки
Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:03
2024-05-24T15:03
происшествия
россия
азовский район
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней жительницы Азовского района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2024 года подозреваемая сначала "открыто похитила" мобильный телефон знакомой 12-летней девочки, затем насильно завела малолетнюю девочку в хозяйственную постройку, заперев снаружи дверь на навесной замок. Девочка провела в заточении почти 11 часов и была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске. "В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях… В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым", - говорится в сообщении регионального главка СК РФ. Уточняется, что в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html
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россия
азовский район
ростовская область
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происшествия, россия, азовский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Азовский район, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки

В Ростовской области 14-летнюю школьницу заподозрили в похищении девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней жительницы Азовского района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в мае 2024 года подозреваемая сначала "открыто похитила" мобильный телефон знакомой 12-летней девочки, затем насильно завела малолетнюю девочку в хозяйственную постройку, заперев снаружи дверь на навесной замок. Девочка провела в заточении почти 11 часов и была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске.
"В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях… В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым", - говорится в сообщении регионального главка СК РФ.
Уточняется, что в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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