В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки
В Ростовской области 14-летнюю школьницу заподозрили в похищении девочки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 14-летней жительницы Азовского района в Ростовской области, которая подозревается в грабеже и похищении знакомой 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней жительницы Азовского района, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2024 года подозреваемая сначала "открыто похитила" мобильный телефон знакомой 12-летней девочки, затем насильно завела малолетнюю девочку в хозяйственную постройку, заперев снаружи дверь на навесной замок. Девочка провела в заточении почти 11 часов и была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске.
"В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях… В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым", - говорится в сообщении регионального главка СК РФ.
Уточняется, что в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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