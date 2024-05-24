https://ria.ru/20240524/plitukhin-1948097713.html
Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев
Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев - РИА Новости, 24.05.2024
Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" станут не просто большим праздником спорта, но и мультиспортивным мероприятием, сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:14
2024-05-24T13:14
2024-05-24T13:14
республика саха (якутия)
россия
москва
якутск
дети азии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" станут не просто большим праздником спорта, но и мультиспортивным мероприятием, сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин. Заявление прозвучало в Мультимедийном международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке к Играм. "В рамках Игр будет проводится VI Международный форум юных олимпийцев. Он начнется 27 июня. А уже скоро, 1 июня, в День защиты детей, в Москве, на выставке "Россия" в рамках лектория Общества "Знание" пройдет иннаугурационная сессия форума юных олимпийцев", – сообщил Плитухин. По словам генерального секретаря Олимпийского комитета РФ, благодаря участию в деловых и культурных программах Игр юные спортсмены смогут разнообразить свой досуг, а не только обсуждать результаты своих выступлений с тренерским составом. "Для Олимпийского комитета России игры "Дети Азии" являются важным элементом работы по развитию олимпийского резерва (14-18 лет), который сможет выйти на пик спортивного мастерства. Нельзя переоценить такой старт, как "Дети Азии", для получения юными спортсменами своего первого опыта участия в международных соревнованиях", – подчеркнул Плитухин. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Организаторы ожидают участия более трех тысяч спортсменов из 26 стран Азии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, якутск, дети азии, общество "знание"
Республика Саха (Якутия), Россия, Москва, Якутск, Дети Азии, Общество "Знание"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" станут не просто большим праздником спорта, но и мультиспортивным мероприятием, сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин.
Заявление прозвучало в Мультимедийном международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке к Играм.
"В рамках Игр будет проводится VI Международный форум юных олимпийцев. Он начнется 27 июня. А уже скоро, 1 июня, в День защиты детей, в Москве
, на выставке "Россия" в рамках лектория Общества "Знание"
пройдет иннаугурационная сессия форума юных олимпийцев", – сообщил Плитухин.
По словам генерального секретаря Олимпийского комитета РФ, благодаря участию в деловых и культурных программах Игр юные спортсмены смогут разнообразить свой досуг, а не только обсуждать результаты своих выступлений с тренерским составом.
"Для Олимпийского комитета России игры "Дети Азии" являются важным элементом работы по развитию олимпийского резерва (14-18 лет), который сможет выйти на пик спортивного мастерства. Нельзя переоценить такой старт, как "Дети Азии", для получения юными спортсменами своего первого опыта участия в международных соревнованиях", – подчеркнул Плитухин.
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске
. Организаторы ожидают участия более трех тысяч спортсменов из 26 стран Азии
.