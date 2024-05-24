https://ria.ru/20240524/plitukhin-1948097713.html

Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев

Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев - РИА Новости, 24.05.2024

Плитухин: в рамках Игр "Дети Азии" пройдет форум юных олимпийцев

VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" станут не просто большим праздником спорта, но и мультиспортивным мероприятием, сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:14

2024-05-24T13:14

республика саха (якутия)

россия

москва

якутск

дети азии

общество "знание"

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" станут не просто большим праздником спорта, но и мультиспортивным мероприятием, сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин. Заявление прозвучало в Мультимедийном международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке к Играм. "В рамках Игр будет проводится VI Международный форум юных олимпийцев. Он начнется 27 июня. А уже скоро, 1 июня, в День защиты детей, в Москве, на выставке "Россия" в рамках лектория Общества "Знание" пройдет иннаугурационная сессия форума юных олимпийцев", – сообщил Плитухин. По словам генерального секретаря Олимпийского комитета РФ, благодаря участию в деловых и культурных программах Игр юные спортсмены смогут разнообразить свой досуг, а не только обсуждать результаты своих выступлений с тренерским составом. "Для Олимпийского комитета России игры "Дети Азии" являются важным элементом работы по развитию олимпийского резерва (14-18 лет), который сможет выйти на пик спортивного мастерства. Нельзя переоценить такой старт, как "Дети Азии", для получения юными спортсменами своего первого опыта участия в международных соревнованиях", – подчеркнул Плитухин. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Организаторы ожидают участия более трех тысяч спортсменов из 26 стран Азии.

https://ria.ru/20240428/yakutiya-1942937650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, якутск, дети азии, общество "знание"