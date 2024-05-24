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Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 24.05.2024 (обновлено: 10:04 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pirat-1947980893.html
Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ
Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ
ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:00
2024-05-24T10:04
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал РИА Новости командир роты ВС РФ с позывным Пират."Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки", - поясняет Пират.Кроме того, ВСУ, отмечает он, стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада. Все это они сбрасывают с комптеров на позиции российских войск."Делают не просто так. У нас есть "бегунки". Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках", - говорит командир.
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технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

Боец Пират: ВСУ стали маскировать бомбы под пачки из-под кофе и сахара

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал РИА Новости командир роты ВС РФ с позывным Пират.
"Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки", - поясняет Пират.
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Кроме того, ВСУ, отмечает он, стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада. Все это они сбрасывают с комптеров на позиции российских войск.
"Делают не просто так. У нас есть "бегунки". Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках", - говорит командир.
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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