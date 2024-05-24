https://ria.ru/20240524/pirat-1947980893.html

Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024

Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:00

2024-05-24T06:00

2024-05-24T10:04

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал РИА Новости командир роты ВС РФ с позывным Пират."Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки", - поясняет Пират.Кроме того, ВСУ, отмечает он, стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада. Все это они сбрасывают с комптеров на позиции российских войск."Делают не просто так. У нас есть "бегунки". Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках", - говорит командир.

https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф