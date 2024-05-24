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В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 24.05.2024
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15:37 24.05.2024 (обновлено: 17:59 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 24.05.2024
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:37
2024-05-24T17:59
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
кндр (северная корея)
ким чен ир
комсомольск-на-амуре
пхеньян
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки", — сказал чиновник. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром. Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в его страну. Как отмечал Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух стран.
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
кндр (северная корея)
комсомольск-на-амуре
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея), ким чен ир, комсомольск-на-амуре, пхеньян
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ир, Комсомольск-на-Амуре, Пхеньян
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

Песков сообщил о подготовке визита Путина в КНДР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки", — сказал чиновник.
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В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.
Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в его страну. Как отмечал Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух стран.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаКНДР (Северная Корея)Ким Чен ИрКомсомольск-на-АмуреПхеньян
 
 
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