https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html

В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 24.05.2024

В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:37

2024-05-24T15:37

2024-05-24T17:59

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

кндр (северная корея)

ким чен ир

комсомольск-на-амуре

пхеньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b648d1cb4d8a2308f12a886e1e64112c.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки", — сказал чиновник. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром. Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в его страну. Как отмечал Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух стран.

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

комсомольск-на-амуре

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея), ким чен ир, комсомольск-на-амуре, пхеньян