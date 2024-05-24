https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 24.05.2024
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:37
2024-05-24T15:37
2024-05-24T17:59
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле готовят официальный визит президента Владимира Путина в КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки", — сказал чиновник. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром. Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в его страну. Как отмечал Песков, Путин с благодарностью принял это приглашение.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух стран.
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея), ким чен ир, комсомольск-на-амуре, пхеньян
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ир, Комсомольск-на-Амуре, Пхеньян
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
Песков сообщил о подготовке визита Путина в КНДР