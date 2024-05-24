https://ria.ru/20240524/peregovory-1948203414.html
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин
Россия за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:46
2024-05-24T17:46
2024-05-24T18:20
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, ещё раз это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Мы никому не запрещали (вести переговоры – ред.), мы за переговоры. <...> А с кем вести переговоры — это, конечно, вопрос не праздный", - добавил президент.
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украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин
Путин: РФ никому не запрещала вести переговоры по Украине