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Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 24.05.2024 (обновлено: 18:20 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948203414.html
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин
Россия за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:46
2024-05-24T18:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, ещё раз это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Мы никому не запрещали (вести переговоры – ред.), мы за переговоры. &lt;...&gt; А с кем вести переговоры — это, конечно, вопрос не праздный", - добавил президент.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия выступает за переговоры по Украине, напомнил Путин

Путин: РФ никому не запрещала вести переговоры по Украине

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Россия за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, ещё раз это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Мы никому не запрещали (вести переговоры – ред.), мы за переговоры. <...> А с кем вести переговоры — это, конечно, вопрос не праздный", - добавил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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