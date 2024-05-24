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Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 24.05.2024 (обновлено: 21:22 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html
Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта
Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта - РИА Новости, 24.05.2024
Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта
Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но они возможны для того, чтобы достичь целей спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:24
2024-05-24T21:22
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
украина
владимир путин
киев
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но они возможны для того, чтобы достичь целей спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.Как утверждает агентство со ссылкой на источники, российский лидер якобы готов к диалогу с Киевом о прекращении огня, если украинские власти признают в качестве границ нынешние линии фронта."Нет, это не так. Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции", — отметил Песков.Как уточнил представитель Кремля, Путин имел в виду, что составленные ранее сложные документы могли бы быть фундаментом для дискуссий, но не более того.Позиция России по переговорамВ пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.&quot;Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле&quot;, — заявил глава государства.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html
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россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, украина, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Владимир Путин, Киев
Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта

Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но они возможны для того, чтобы достичь целей спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.
Как утверждает агентство со ссылкой на источники, российский лидер якобы готов к диалогу с Киевом о прекращении огня, если украинские власти признают в качестве границ нынешние линии фронта.
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"Нет, это не так. Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции", — отметил Песков.
Как уточнил представитель Кремля, Путин имел в виду, что составленные ранее сложные документы могли бы быть фундаментом для дискуссий, но не более того.
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Позиция России по переговорам

В пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
«

"Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле", — заявил глава государства.

Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаВладимир ПутинКиев
 
 
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