https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html

Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта

Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта - РИА Новости, 24.05.2024

Песков опроверг сообщения о готовности России к переговорам по линии фронта

Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но они возможны для того, чтобы достичь целей спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:24

2024-05-24T17:24

2024-05-24T21:22

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

украина

владимир путин

киев

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но они возможны для того, чтобы достичь целей спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.Как утверждает агентство со ссылкой на источники, российский лидер якобы готов к диалогу с Киевом о прекращении огня, если украинские власти признают в качестве границ нынешние линии фронта."Нет, это не так. Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции", — отметил Песков.Как уточнил представитель Кремля, Путин имел в виду, что составленные ранее сложные документы могли бы быть фундаментом для дискуссий, но не более того.Позиция России по переговорамВ пятницу Путин подчеркнул на пресс-конференции в Минске, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле."Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле", — заявил глава государства.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, украина, владимир путин, киев