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Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий - РИА Новости, 24.05.2024
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23:17 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pentagon-1948263187.html
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий - РИА Новости, 24.05.2024
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:17
2024-05-24T23:17
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило министерство обороны США. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдет плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря", - сказано в пресс-релизе. Во время процедуры, которая будет проведена в пятницу вечером по времени Вашингтона, Остин не сможет исполнять свои обязанности и передаст их своему заместителю Кейтлин Хикс. В конце прошлого года шеф Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий

Остин пройдет медпроцедуру и временно передаст полномочия заместителю

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило министерство обороны США.
«
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдет плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря", - сказано в пресс-релизе.
Во время процедуры, которая будет проведена в пятницу вечером по времени Вашингтона, Остин не сможет исполнять свои обязанности и передаст их своему заместителю Кейтлин Хикс.
В конце прошлого года шеф Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.
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