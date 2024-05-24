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Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий - РИА Новости, 24.05.2024
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:17
2024-05-24T23:17
2024-05-24T23:17
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило министерство обороны США. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдет плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря", - сказано в пресс-релизе. Во время процедуры, которая будет проведена в пятницу вечером по времени Вашингтона, Остин не сможет исполнять свои обязанности и передаст их своему заместителю Кейтлин Хикс. В конце прошлого года шеф Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США
Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Остин пройдет медпроцедуру и временно передаст полномочия заместителю