https://ria.ru/20240524/pentagon-1948263187.html

Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий

Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий - РИА Новости, 24.05.2024

Шеф Пентагона пройдет медпроцедуру и временно откажется от полномочий

Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:17

2024-05-24T23:17

2024-05-24T23:17

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ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдет в пятницу медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия своему заместителю, сообщило министерство обороны США. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдет плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря", - сказано в пресс-релизе. Во время процедуры, которая будет проведена в пятницу вечером по времени Вашингтона, Остин не сможет исполнять свои обязанности и передаст их своему заместителю Кейтлин Хикс. В конце прошлого года шеф Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240514/yadernyy_vzryv-1945751379.html

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