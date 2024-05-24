https://ria.ru/20240524/pentagon-1948189173.html
Пентагон отказался комментировать данные об атаках ВСУ по Крыму
Пентагон отказался комментировать данные об атаках ВСУ по Крыму - РИА Новости, 24.05.2024
Пентагон отказался комментировать данные об атаках ВСУ по Крыму
Министерство обороны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось комментировать данные об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS, предложив... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:17
2024-05-24T17:17
2024-05-24T18:52
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны США в ответ на запрос РИА Новости отказалось комментировать данные об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS, предложив обратиться в Киев относительно военных операций ВСУ. Министерство обороны России накануне сообщило, что над Крымом были сбиты три украинских ракеты ATACMS и два беспилотника над Белгородской областью. Газета Wall Street Journal, со своей стороны, выступила с утверждением, что целями атак с применением полученных от США ракет большой дальности был "коммуникационный центр сил противовоздушной обороны РФ в городе Алуште". "США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несет ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции", - заявил агентству официальный представитель Пентагона.
https://ria.ru/20240516/ataki-1946363506.html
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон отказался комментировать данные об атаках ВСУ по Крыму
Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS