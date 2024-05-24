https://ria.ru/20240524/pentagon-1948028172.html
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - РИА Новости, 24.05.2024
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:18
2024-05-24T01:18
2024-05-24T01:26
сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153100/48/1531004800_0:242:3656:2299_1920x0_80_0_0_b3486cc073ddcf63abf8d6f960d0e0ad.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году, заявили в Пентагоне."Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года и будут выполняться в нескольких штатах, включая Висконсин, Нью-Йорк, Джорджию, Пенсильванию, Северную Каролину и другие.
https://ria.ru/20240523/ssha-1947942667.html
https://ria.ru/20240521/pentagon-1947544748.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153100/48/1531004800_135:0:3522:2540_1920x0_80_0_0_17364616cd6180e5875d91a3876dcbda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году