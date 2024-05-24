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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - РИА Новости, 24.05.2024
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01:18 24.05.2024 (обновлено: 01:26 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pentagon-1948028172.html
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - РИА Новости, 24.05.2024
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T01:18
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году, заявили в Пентагоне."Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года и будут выполняться в нескольких штатах, включая Висконсин, Нью-Йорк, Джорджию, Пенсильванию, Северную Каролину и другие.
https://ria.ru/20240523/ssha-1947942667.html
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

© Фото : U.S. Navy / Frank J. PikulФрегат ВМС США
Фрегат ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : U.S. Navy / Frank J. Pikul
Фрегат ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году, заявили в Пентагоне.
"Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.
Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года и будут выполняться в нескольких штатах, включая Висконсин, Нью-Йорк, Джорджию, Пенсильванию, Северную Каролину и другие.
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