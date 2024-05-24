https://ria.ru/20240524/panda-1948055096.html

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев - РИА Новости, 24.05.2024

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев

Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев, рассказала директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:32

2024-05-24T09:32

2024-05-24T10:18

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панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев, рассказала директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по бревнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 килограммов", — написала она от имени маленькой панды. Пока что Катюша питается только маминым молоком, но иногда пробует бамбук, добавила Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. С начала марта Катюшу вместе с мамой можно было увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.

https://ria.ru/20240515/panda-1946225776.html

https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html

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