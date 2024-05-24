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Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев - РИА Новости, 24.05.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев
Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев, рассказала директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:32
2024-05-24T09:32
2024-05-24T10:18
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панда катюша
светлана акулова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев, рассказала директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. "Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по бревнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 килограммов", — написала она от имени маленькой панды. Пока что Катюша питается только маминым молоком, но иногда пробует бамбук, добавила Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. С начала марта Катюшу вместе с мамой можно было увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240515/panda-1946225776.html
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москва, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось девять месяцев
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 9 месяцев, она весит уже 27 кг