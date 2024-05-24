https://ria.ru/20240524/opolzen-1948063649.html
В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня
В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня - РИА Новости, 24.05.2024
В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня
Около ста человек могли стать жертвами оползня, сошедшего на отдаленную деревню в Папуа — Новой Гвинее, передает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:17
2024-05-24T10:17
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Около ста человек могли стать жертвами оползня, сошедшего на отдаленную деревню в Папуа — Новой Гвинее, передает австралийский телеканал ABC. Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби около трех часов ночи. "Это произошло, когда люди еще спали ранним утром, и вся деревня разрушилась. Насколько я могу предположить, под землей похоронено около ста с лишним человек", — рассказала президент Ассоциации женщин в бизнесе города Поргеры Элизабет Ларума.Она призвала власти и неправительственные организации оказать немедленную помощь жителям района. Правительство пока не опубликовало официальное число погибших, отмечает ABC. Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник. Администрация провинции Энга заявила, что сформировала группу реагирования, чтобы провести быструю оценку последствий и ущерба. Власти призвали местные медицинские учреждения и НПО быть готовыми оказать помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби
В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня
ABC: деревню в Папуа — Новой Гвинее накрыл оползень, погибли около ста человек
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Около ста человек могли стать жертвами оползня, сошедшего на отдаленную деревню в Папуа — Новой Гвинее, передает австралийский телеканал ABC
.
Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби
около трех часов ночи
.
"Это произошло, когда люди еще спали ранним утром, и вся деревня разрушилась. Насколько я могу предположить, под землей похоронено около ста с лишним человек", — рассказала президент Ассоциации женщин в бизнесе города Поргеры Элизабет Ларума.
Она призвала власти и неправительственные организации оказать немедленную помощь жителям района.
Правительство пока не опубликовало официальное число погибших, отмечает ABC.
Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.
Администрация провинции Энга заявила, что сформировала группу реагирования, чтобы провести быструю оценку последствий и ущерба. Власти призвали местные медицинские учреждения и НПО быть готовыми оказать помощь пострадавшим.