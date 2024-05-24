https://ria.ru/20240524/opolzen-1948063649.html

В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня

В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня - РИА Новости, 24.05.2024

В Папуа — Новой Гвинее около ста человек могли погибнуть из-за оползня

Около ста человек могли стать жертвами оползня, сошедшего на отдаленную деревню в Папуа — Новой Гвинее, передает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:17

2024-05-24T10:17

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Около ста человек могли стать жертвами оползня, сошедшего на отдаленную деревню в Папуа — Новой Гвинее, передает австралийский телеканал ABC. Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби около трех часов ночи. "Это произошло, когда люди еще спали ранним утром, и вся деревня разрушилась. Насколько я могу предположить, под землей похоронено около ста с лишним человек", — рассказала президент Ассоциации женщин в бизнесе города Поргеры Элизабет Ларума.Она призвала власти и неправительственные организации оказать немедленную помощь жителям района. Правительство пока не опубликовало официальное число погибших, отмечает ABC. Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник. Администрация провинции Энга заявила, что сформировала группу реагирования, чтобы провести быструю оценку последствий и ущерба. Власти призвали местные медицинские учреждения и НПО быть готовыми оказать помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби