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Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024
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17:19 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948189518.html
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:19
2024-05-24T17:19
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
ярив левин
исраэль кац
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным решением Международного суда ООН, который обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил портал Ynet. По данным портала, телефонная консультация должна была начаться в 17.00 (время совпадает с мск). В ней примут участие министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Исраэль Кац, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и юрисконсульт правительства Гали Бехарав-Миара.
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, ярив левин, исраэль кац, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин, Исраэль Кац, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху

Нетаньяху проведет консультацию с министрами после решения суда ООН по Рафаху

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным решением Международного суда ООН, который обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил портал Ynet.
По данным портала, телефонная консультация должна была начаться в 17.00 (время совпадает с мск). В ней примут участие министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Исраэль Кац, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и юрисконсульт правительства Гали Бехарав-Миара.
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуЯрив ЛевинИсраэль КацООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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