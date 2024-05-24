https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948189518.html

Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху

Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024

Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:19

2024-05-24T17:19

2024-05-24T17:19

в мире

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

ярив левин

исраэль кац

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным решением Международного суда ООН, который обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил портал Ynet. По данным портала, телефонная консультация должна была начаться в 17.00 (время совпадает с мск). В ней примут участие министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Исраэль Кац, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и юрисконсульт правительства Гали Бехарав-Миара.

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

израиль

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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, ярив левин, исраэль кац, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году