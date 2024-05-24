https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948189518.html
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:19
2024-05-24T17:19
2024-05-24T17:19
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
ярив левин
исраэль кац
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет срочную телефонную консультацию с ключевыми министрами и юристконсультом правительства с связи с объявленным решением Международного суда ООН, который обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил портал Ynet. По данным портала, телефонная консультация должна была начаться в 17.00 (время совпадает с мск). В ней примут участие министр юстиции Ярив Левин, министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Исраэль Кац, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и юрисконсульт правительства Гали Бехарав-Миара.
https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, ярив левин, исраэль кац, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин, Исраэль Кац, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху проведет срочную консультацию после решения суда ООН по Рафаху
Нетаньяху проведет консультацию с министрами после решения суда ООН по Рафаху