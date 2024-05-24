https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948169871.html

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе - РИА Новости, 24.05.2024

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, объявил председатель органа Наваф Салам на заседании. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:30

2024-05-24T16:30

2024-05-24T19:33

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

рафах (провинция)

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ГААГА, 24 мая — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, объявил председатель органа Наваф Салам на заседании."Израиль в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и в связи с ухудшающимися условиями жизни в Рафахе должен <...> немедленно прекратить военное наступление и другие действия, способные привести к таким условиям для жизни, которые могут привести к физическому уничтожению палестинского народа", — заявил он.По словам Салама, суд также считает, что катастрофическая ситуация в секторе Газа подтверждает необходимость немедленного осуществления мер, о которых орган распорядился 26 января и 28 марта.Израиль же должен предоставить отчет о принятых мерах в соответствии с постановлением в течение одного месяца с его оглашения, уточнил судья.Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, напомнил, что решения МС обязательны для исполнения.На минувшей неделе Международный суд ООН провел слушания по запросу ЮАР о введении дополнительных мер в отношении еврейского государства из-за операции в Рафахе. Представитель этой южноафриканской страны, посол в Нидерландах Висумузи Мадонсела призвал обязать Тель-Авив прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска.Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о планируемом вводе дополнительных сил в Рафах. По его словам, сейчас ЦАХАЛ изматывает ХАМАС, поскольку у движения нет возможности реорганизоваться и лечить раненых, а также отсутствуют резервные силы и запасы.Ситуация на юге сектора ГазаШестого мая Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части анклава. Как заявляли в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, цель операции —оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Многие страны, в том числе неизменный союзник Израиля — США, не поддержали Тель-Авив в этом вопросе. Так, глава Белого дома Джо Байден пригрозил прекратить поставки авиационных бомб и артиллерийских снарядов еврейскому государству при вторжении в Рафах. Израильский премьер, в свою очередь, отметил, что у его страны есть достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае прекращения американской военной помощи.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240523/rafakh-1947785869.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

израиль

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