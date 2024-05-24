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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:34
2024-05-24T19:34
2024-05-24T19:34
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. "Внимание!.. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Сигнал ракетной опасности отменен на территориях Белгорода и Белгородского района, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. С момента объявления опасности до ее отмены прошло чуть более получаса.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Власти объявили отбой ракетной опасности в Белгороде и Шебекино