https://ria.ru/20240524/opasnost-1948237375.html

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:34

2024-05-24T19:34

2024-05-24T19:34

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. "Внимание!.. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Сигнал ракетной опасности отменен на территориях Белгорода и Белгородского района, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. С момента объявления опасности до ее отмены прошло чуть более получаса.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино