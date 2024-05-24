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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:49
2024-05-24T18:49
2024-05-24T18:59
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков предупредил жителей о необходимости не подходить к окнам в домах и квартирах. "Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Происшествия, Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Власти объявили ракетную опасность в Белгороде и Шебекино