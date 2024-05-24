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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024
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18:49 24.05.2024 (обновлено: 18:59 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/opasnost-1948227127.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:49
2024-05-24T18:59
происшествия
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков предупредил жителей о необходимости не подходить к окнам в домах и квартирах. "Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Власти объявили ракетную опасность в Белгороде и Шебекино

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков предупредил жителей о необходимости не подходить к окнам в домах и квартирах. "Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковШебекино
 
 
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