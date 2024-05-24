https://ria.ru/20240524/opasnost-1948100165.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:56
2024-05-24T12:56
2024-05-24T13:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.15 мск, через 37 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя 37 мину