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Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 24.05.2024
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12:26 24.05.2024 (обновлено: 15:48 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/oon-1948090617.html
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 24.05.2024
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице
Резолюцию о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, которую продвигал Запад во главе с США, поддержали менее половины стран-членов, это... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:26
2024-05-24T15:48
в мире
сербия
сребреница
босния и герцеговина
ратко младич
милорад додик
дарко младич
оон
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БЕЛГРАД, 24 апр – РИА Новости. Резолюцию о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, которую продвигал Запад во главе с США, поддержали менее половины стран-членов, это исторический момент и свидетельство возникновения многополярного мира, заявил РИА Новости Дарко Младич, сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича. ГА ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. "Это, очевидно, политический документ, который не должен был выдвинут на ГА ООН, а тем более – одобрен. Несмотря на жестокое лоббирование резолюции, страны НАТО потеряли большинство в ООН и не смогли мобилизовать больше половины стран даже по такой значимой теме, как геноцид. Они должны были менять правила, чтобы резолюция прошла", - заявил Младич-младший в разговоре с агентством. "Происходящее вокруг резолюции доказало рождение многополярного мира. Америка больше не может обеспечить простого большинства в ООН по важным для себя темам, это надо записать как исторический момент", - подчеркнул сын генерала Младича. Президент Сербии Александр Вучич после выступления на ГА ООН и голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции "о геноциде в Сребренице". Он также перечислил и поблагодарил за поддержку страны Азии, Африки и Латинской Америки. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил после голосования, что инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она "провалилась". Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html
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в мире, сербия, сребреница, босния и герцеговина, ратко младич, милорад додик, дарко младич, оон, нато, генеральная ассамблея оон
В мире, Сербия, Сребреница, Босния и Герцеговина, Ратко Младич, Милорад Додик, Дарко Младич, ООН, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице

Сын Младича: США в ООН поддержали менее половины стран, это исторический момент

© РИА Новости | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 апр – РИА Новости. Резолюцию о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, которую продвигал Запад во главе с США, поддержали менее половины стран-членов, это исторический момент и свидетельство возникновения многополярного мира, заявил РИА Новости Дарко Младич, сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.
ГА ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании.
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"Это, очевидно, политический документ, который не должен был выдвинут на ГА ООН, а тем более – одобрен. Несмотря на жестокое лоббирование резолюции, страны НАТО потеряли большинство в ООН и не смогли мобилизовать больше половины стран даже по такой значимой теме, как геноцид. Они должны были менять правила, чтобы резолюция прошла", - заявил Младич-младший в разговоре с агентством.
"Происходящее вокруг резолюции доказало рождение многополярного мира. Америка больше не может обеспечить простого большинства в ООН по важным для себя темам, это надо записать как исторический момент", - подчеркнул сын генерала Младича.
Президент Сербии Александр Вучич после выступления на ГА ООН и голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции "о геноциде в Сребренице".
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Он также перечислил и поблагодарил за поддержку страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил после голосования, что инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она "провалилась".
Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице".
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По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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В миреСербияСребреницаБосния и ГерцеговинаРатко МладичМилорад ДодикДарко МладичООННАТОГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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