https://ria.ru/20240524/obvineniya-1948227518.html

Посольство России в Румынии опровергло обвинения в адрес своего сотрудника

Посольство России в Румынии опровергло обвинения в адрес своего сотрудника - РИА Новости, 24.05.2024

Посольство России в Румынии опровергло обвинения в адрес своего сотрудника

Посольство России в Румынии опровергает все необоснованные обвинения в адрес своего дипломата, объявленного персоной нон грата под предлогом "деятельности,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:52

2024-05-24T18:52

2024-05-24T18:52

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Посольство России в Румынии опровергает все необоснованные обвинения в адрес своего дипломата, объявленного персоной нон грата под предлогом "деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом", сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии. МИД Румынии в пятницу объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте. Ранее СМИ страны сообщили, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО на территории страны и передавал снимки российскому посольству. "Двадцать четвертого мая временному поверенному в делах Российской Федерации в МИД Румынии была вручена устная нота, уведомляющая о решении румынских властей объявить российского дипломата персоной нон грата под предлогом "деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом". В своей деятельности посольство строго следует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и категорически отвергает все необоснованные обвинения в адрес своего дипломата", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии отметили, что подобные действия Бухареста вызывают сожаление, поскольку они направлены на дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между странами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст Румынии соответствующий ответ.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

румыния

россия

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румыния, россия, бухарест, мария захарова, нато, в мире