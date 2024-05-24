https://ria.ru/20240524/obstrely-1948026173.html
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.05.2024
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 67 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:37
2024-05-24T00:37
2024-05-24T00:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 67 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении... Один обстрел - на авдеевском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 67 боеприпасов. По данным представительства, погиб один мирный житель, 13 человек получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20240523/udar-1948022264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:328:960:1048_1920x0_80_0_0_e185ec615da7d82f742e22c71b4f239c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 67 боеприпасов