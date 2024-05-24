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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/obstrel-1948262013.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:07
2024-05-24T23:07
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 2 кассетных снаряда

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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