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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:07
2024-05-24T23:07
2024-05-24T23:07
куйбышевский район
донецк
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сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 2 кассетных снаряда