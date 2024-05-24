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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:07

2024-05-24T23:07

2024-05-24T23:07

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия