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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:03
2024-05-24T22:03
2024-05-24T22:03
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стирол
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происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщало, что с начала суток ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке кассетные снаряды