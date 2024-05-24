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При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа - РИА Новости, 24.05.2024
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа
Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:29
2024-05-24T21:29
2024-05-24T21:29
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения..: Петровский "ЗАГС" по улице Композиторов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание ЗАГСа