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При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/obstrel-1948254154.html
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа - РИА Новости, 24.05.2024
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа
Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:29
2024-05-24T21:29
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения..: Петровский "ЗАГС" по улице Композиторов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадало здание ЗАГСа

Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание ЗАГСа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы повреждения..: Петровский "ЗАГС" по улице Композиторов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ в 20.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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