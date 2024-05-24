https://ria.ru/20240524/obstrel-1948206617.html

ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2024

ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по Белгородской области

Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами за прошедшие сутки, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:57

2024-05-24T17:57

2024-05-24T18:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами за прошедшие сутки, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 23 мая по 9 муниципалитетам было выпущено 163 снаряда, из разных видов вооружения, в том числе танка и РСЗО. Также были атаки с использованием 37 беспилотников, включая сброс 15 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 33 частных домовладениях, 5 многоквартирных домах, 12 транспортных средствах и повреждены здания двух школ. "В Белгородском районе в селе Устинка противник атаковал с помощью FPV-дрона. По селу Щетиновка выпущено 22 минометных снаряда, по селу Красный Хутор – 10 гранатометных выстрелов. МАПП "Нехотеевка" атакован FPV-дроном. В селе Черемошное с БПЛА сброшено одно взрывное устройство... По Тавровскому сельскому поселению выпущено 22 снаряда из РСЗО… По Дубовскому сельскому поселению выпущено 8 снарядов из РСЗО... Над селами Никольское, Репное, Таврово, Киселево и Красный Октябрь системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино, селам Новостроевка-Вторая, Козинка и поселку Горьковский выпущено в сумме 45 снарядов. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Безымено, Козинка, Гора-Подол, поселке Горьковском и городе Грайворон. В Шебекинском городском округе, по данным главы региона, по селу Новая Таволжанка выпущено 35 снарядов из РСЗО, пострадали двое жителей. По окраине села Муром выпущено 10 артиллерийских снарядов. Четыре дрона атаковали село Щигоревка и поселок Красное, также над селом Муром системой ПВО сбит БПЛА. "В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 3 минометных снаряда... В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 танковых снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В Краснояружском районе по территории между селами Графовка и Демидовка выпущено 4 минометных снаряда. Обошлось без последствий. В Прохоровском районе в поселке Прохоровка в поле совершил падение и впоследствии сдетонировал БПЛА противника", - подчеркнул Гладков. По словам главы региона, в Яковлевском округе в хуторе Красный Восток после работы системы ПВО произошло падение с последующей детонацией реактивного снаряда на частных дом, в результате чего разрушен второй этаж. Погибла мирная жительница, соседка погибшей женщины получила баротравму. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

белгородская область

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белгородский район

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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия