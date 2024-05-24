https://ria.ru/20240524/obstrel-1948101888.html

При обстреле Донецка пострадал водитель машины

При обстреле Донецка пострадал водитель машины - РИА Новости, 24.05.2024

При обстреле Донецка пострадал водитель машины

Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:02

2024-05-24T13:02

2024-05-24T13:02

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Салтыкова-Щедрина ранен водитель машины "Донаква" 1986 года рождения. Пострадавшего с осколочными ранениями спины, живота и обеих стоп доставили в медицинское учреждение", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть – кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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