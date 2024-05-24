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При обстреле Донецка пострадал водитель машины - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/obstrel-1948101888.html
При обстреле Донецка пострадал водитель машины
При обстреле Донецка пострадал водитель машины - РИА Новости, 24.05.2024
При обстреле Донецка пострадал водитель машины
Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Салтыкова-Щедрина ранен водитель машины "Донаква" 1986 года рождения. Пострадавшего с осколочными ранениями спины, живота и обеих стоп доставили в медицинское учреждение", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть – кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал водитель машины

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал водитель машины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Салтыкова-Щедрина ранен водитель машины "Донаква" 1986 года рождения. Пострадавшего с осколочными ранениями спины, живота и обеих стоп доставили в медицинское учреждение", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть – кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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