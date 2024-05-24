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При обстреле Донецка пострадал водитель машины
При обстреле Донецка пострадал водитель машины - РИА Новости, 24.05.2024
При обстреле Донецка пострадал водитель машины
Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
2024-05-24T13:02
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Водитель машины ранен в пятницу при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Салтыкова-Щедрина ранен водитель машины "Донаква" 1986 года рождения. Пострадавшего с осколочными ранениями спины, живота и обеих стоп доставили в медицинское учреждение", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть – кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
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При обстреле Донецка пострадал водитель машины
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал водитель машины