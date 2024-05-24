https://ria.ru/20240524/obstrel-1948060998.html

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.05.2024

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:57

2024-05-24T09:57

2024-05-24T09:57

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 21 прилет был зафиксирован ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Топалевка, Цукуры, Старая Збурьевка, Любимовка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , каховка, происшествия