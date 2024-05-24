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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.05.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:57
2024-05-24T09:57
2024-05-24T09:57
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 21 прилет был зафиксирован ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Топалевка, Цукуры, Старая Збурьевка, Любимовка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли за сутки 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области