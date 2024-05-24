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В конгрессе США анонсировали выступление Нетаньяху - РИА Новости, 24.05.2024
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04:04 24.05.2024 (обновлено: 04:10 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/netanyakhu-1948032873.html
В конгрессе США анонсировали выступление Нетаньяху
В конгрессе США анонсировали выступление Нетаньяху - РИА Новости, 24.05.2024
В конгрессе США анонсировали выступление Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США, заявил в четверг спикер Палаты... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:04
2024-05-24T04:10
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
биньямин нетаньяху
майк джонсон
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США, заявил в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон. "В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса", — сказал Джонсон, выступая перед журналистами. По словам конгрессмена, это событие продемонстрирует мощную поддержку израильского правительства со стороны Вашингтона "в этот трудный период". Конкретная дата ожидаемого выступления израильского премьера в Конгрессе не раскрывается. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил поездку на Ближний Восток, посетив Саудовскую Аравию и Израиль, где встретился с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и руководством Израиля. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявлял, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, заверял Байден.
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, биньямин нетаньяху, майк джонсон, джо байден, конгресс сша
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США анонсировали выступление Нетаньяху

Спикер Джонсон: Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью в конгрессе США

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США, заявил в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
"В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса", — сказал Джонсон, выступая перед журналистами.
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По словам конгрессмена, это событие продемонстрирует мощную поддержку израильского правительства со стороны Вашингтона "в этот трудный период".
Конкретная дата ожидаемого выступления израильского премьера в Конгрессе не раскрывается.
На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил поездку на Ближний Восток, посетив Саудовскую Аравию и Израиль, где встретился с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и руководством Израиля.
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявлял, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, заверял Байден.
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В миреИзраильСШАСаудовская АравияБиньямин НетаньяхуМайк ДжонсонДжо БайденКонгресс США
 
 
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