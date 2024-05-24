https://ria.ru/20240524/neft-1948129180.html

Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США - РИА Новости, 24.05.2024

Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне роста запасов в США и ожиданий сохранения высоких ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, по... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:23

2024-05-24T14:23

2024-05-24T14:23

экономика

цены на нефть

сша

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wti (нефть)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне роста запасов в США и ожиданий сохранения высоких ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, по итогам недели цены могут снизиться на порядка 4-5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,49%, до 80,96 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 76,5 доллара. С начала недели стоимость Brent сократилась на 3,8%, WTI - на 4,5%. На неделе котировки нефти сдерживал ряд факторов. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 мая неожиданно выросли на 1,8 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 2,6 миллиона. Запасы бензина при этом снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно выросли. Давление на рынки оказывают также ожидания того, что Федрезерв может сохранять ставки высокими более длительное время, чем предполагалось ранее. В четверг была опубликована сильная статистика из США, которая повлияла на прогнозы по срокам снижения учетной ставки. По данным CME Group, теперь только около 53% аналитиков ждут сокращения ставки ФРС в сентябре против порядка 60%, ожидавших такого решения днем ранее. Традиционно высокие ставки поддерживают стоимость доллара, что делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте. Также в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 мая их количество уменьшилось на одну, до 497 агрегатов.

https://ria.ru/20240520/dobycha-1947279832.html

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экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша, cme group, brent, wti (нефть)