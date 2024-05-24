https://ria.ru/20240524/nauka-1947863940.html
Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий
Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий - РИА Новости, 24.05.2024
Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий
Ускорить создание более совершенных квантовых процессоров, позволяющих решать сложные задачи в области логистики, криптографии и машинного обучения, поможет... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:00
2024-05-24T09:00
2024-05-24T09:00
наука
наука
университетская наука
россия
германия
москва
алексей федоров
мисис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947874685_0:102:3276:1945_1920x0_80_0_0_967bd2cfbf0ace17d9a57835bbcd81f0.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ускорить создание более совершенных квантовых процессоров, позволяющих решать сложные задачи в области логистики, криптографии и машинного обучения, поможет открытие российских ученых, сделанное в составе международного коллектива. По словам авторов исследования, они обнаружили новые свойства в одной из основных теорий в области квантовых технологий. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.Квантовые компьютеры, в отличие от классических, для выполнения вычислений используют принципы квантовой механики и могут решать гораздо более сложные задачи, рассказал один из авторов исследования, директор Института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС, руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.Ученые НИТУ МИСИС в составе международной научной группы впервые обнаружили, что одна из основных и хорошо изученных теорий в области квантовых технологий (модель Швингера, предложенная американским физиком Джулианом Швингером в 1951 году) обладает свойствами некоторых математических объектов (фракталов), структура которых повторяется в меньших и меньших масштабах.По словам Федорова, открытие дало возможность авторам предложить новый эффективный метод расчета, позволяющий создавать новые, более совершенные квантовые процессоры, которые смогут выполнять сложные вычисления."Пока мы научились применять наш метод в физике высоких энергий, но в будущем его можно будет использовать для решения задач, связанных с логистикой, машинным обучением, криптографией и моделированием квантовых материалов с уникальными свойствами, например, со сверхпроводимостью при комнатной температуре", — рассказал Федоров.Исследование поддержано грантом стратегического проекта НИТУ МИСИС "Квантовый интернет" по программе Минобрнауки России "Приоритет-2030", грантом Российского научного фонда (РНФ), а также грантом Исследовательского фонда Германии по немецкой программе академического лидерства Excellence Strategy.В работе научного коллектива принимали участие ученые Университета МИСИС (Москва, Россия), Российского квантового центра (Москва, Россия), Австрийского института науки и технологий (Клостернойбург, Австрия), Квантового исследовательского центра Института технологий и инноваций (Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты), Института квантовой оптики общества Макса Планка (Гархинг, Германия), Мюнхенского центра квантовых наук и технологий (MCQST) (Мюнхен, Германия).
https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html
https://ria.ru/20240213/tekhnologii-1926972990.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947874685_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_355028b5a3e50527910540617ca4ae7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, россия, германия, москва, алексей федоров, мисис, российский квантовый центр, physical review letters, навигатор абитуриента
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Германия, Москва, Алексей Федоров, МИСиС, Российский квантовый центр, Physical Review Letters, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Ускорить создание более совершенных квантовых процессоров, позволяющих решать сложные задачи в области логистики, криптографии и машинного обучения, поможет открытие российских ученых, сделанное в составе международного коллектива. По словам авторов исследования, они обнаружили новые свойства в одной из основных теорий в области квантовых технологий. Результаты опубликованы
в журнале Physical Review Letters.
Квантовые компьютеры, в отличие от классических, для выполнения вычислений используют принципы квантовой механики и могут решать гораздо более сложные задачи, рассказал один из авторов исследования, директор Института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС
, руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.
Ученые НИТУ МИСИС в составе международной научной группы впервые обнаружили, что одна из основных и хорошо изученных теорий в области квантовых технологий (модель Швингера, предложенная американским физиком Джулианом Швингером в 1951 году) обладает свойствами некоторых математических объектов (фракталов), структура которых повторяется в меньших и меньших масштабах.
По словам Федорова, открытие дало возможность авторам предложить новый эффективный метод расчета, позволяющий создавать новые, более совершенные квантовые процессоры, которые смогут выполнять сложные вычисления.
«
"Пока мы научились применять наш метод в физике высоких энергий, но в будущем его можно будет использовать для решения задач, связанных с логистикой, машинным обучением, криптографией и моделированием квантовых материалов с уникальными свойствами, например, со сверхпроводимостью при комнатной температуре", — рассказал Федоров.
Исследование поддержано грантом стратегического проекта НИТУ МИСИС "Квантовый интернет" по программе Минобрнауки России "Приоритет-2030", грантом Российского научного фонда (РНФ), а также грантом Исследовательского фонда Германии по немецкой программе академического лидерства Excellence Strategy.
В работе научного коллектива принимали участие ученые Университета МИСИС (Москва, Россия), Российского квантового центра (Москва, Россия), Австрийского института науки и технологий (Клостернойбург, Австрия), Квантового исследовательского центра Института технологий и инноваций (Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты), Института квантовой оптики общества Макса Планка (Гархинг, Германия), Мюнхенского центра квантовых наук и технологий (MCQST) (Мюнхен, Германия).