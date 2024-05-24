https://ria.ru/20240524/nauka-1947863940.html

Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий

Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий - РИА Новости, 24.05.2024

Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий

Ускорить создание более совершенных квантовых процессоров, позволяющих решать сложные задачи в области логистики, криптографии и машинного обучения, поможет... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:00

2024-05-24T09:00

2024-05-24T09:00

наука

наука

университетская наука

россия

германия

москва

алексей федоров

мисис

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ускорить создание более совершенных квантовых процессоров, позволяющих решать сложные задачи в области логистики, криптографии и машинного обучения, поможет открытие российских ученых, сделанное в составе международного коллектива. По словам авторов исследования, они обнаружили новые свойства в одной из основных теорий в области квантовых технологий. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.Квантовые компьютеры, в отличие от классических, для выполнения вычислений используют принципы квантовой механики и могут решать гораздо более сложные задачи, рассказал один из авторов исследования, директор Института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС, руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.Ученые НИТУ МИСИС в составе международной научной группы впервые обнаружили, что одна из основных и хорошо изученных теорий в области квантовых технологий (модель Швингера, предложенная американским физиком Джулианом Швингером в 1951 году) обладает свойствами некоторых математических объектов (фракталов), структура которых повторяется в меньших и меньших масштабах.По словам Федорова, открытие дало возможность авторам предложить новый эффективный метод расчета, позволяющий создавать новые, более совершенные квантовые процессоры, которые смогут выполнять сложные вычисления."Пока мы научились применять наш метод в физике высоких энергий, но в будущем его можно будет использовать для решения задач, связанных с логистикой, машинным обучением, криптографией и моделированием квантовых материалов с уникальными свойствами, например, со сверхпроводимостью при комнатной температуре", — рассказал Федоров.Исследование поддержано грантом стратегического проекта НИТУ МИСИС "Квантовый интернет" по программе Минобрнауки России "Приоритет-2030", грантом Российского научного фонда (РНФ), а также грантом Исследовательского фонда Германии по немецкой программе академического лидерства Excellence Strategy.В работе научного коллектива принимали участие ученые Университета МИСИС (Москва, Россия), Российского квантового центра (Москва, Россия), Австрийского института науки и технологий (Клостернойбург, Австрия), Квантового исследовательского центра Института технологий и инноваций (Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты), Института квантовой оптики общества Макса Планка (Гархинг, Германия), Мюнхенского центра квантовых наук и технологий (MCQST) (Мюнхен, Германия).

https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html

https://ria.ru/20240213/tekhnologii-1926972990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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