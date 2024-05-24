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Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии - РИА Новости, 24.05.2024
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12:53 24.05.2024 (обновлено: 16:19 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html
Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии
Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии
Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:53
2024-05-24T16:19
сергей нарышкин
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Именно MI6 (внешняя разведка Великобритании - ред.) направила "Братьев-мусульман"* на использование террористических методов в политической борьбе, а одиозные террористические структуры "Аль-Каида"* и ИГИЛ* - порождение спецслужб как Великобритании, так и США. И эти спецслужбы до сих пор пользуются этими организациями", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".Самый яркий, но далеко не единичный пример тому - Сирия, добавил Нарышкин."А наиболее пострадавшее государство от этой деятельности - Афганистан. Несмотря на довольно позорное бегство США из этой страны, спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками. Тем самым преследуется цель дестабилизировать обстановку как в самом Афганистане, так и в граничащих с ним странах Центральной Азии и Большой Евразии в целом", - отметил директор СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231012/zapad-1902278031.html
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сергей нарышкин, россия, евразия, великобритания
Сергей Нарышкин, Россия, Евразия, Великобритания
Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии

Нарышкин: спецслужбы англосаксов пытаются дестабилизировать обстановку в Евразии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Именно MI6 (внешняя разведка Великобритании - ред.) направила "Братьев-мусульман"* на использование террористических методов в политической борьбе, а одиозные террористические структуры "Аль-Каида"* и ИГИЛ* - порождение спецслужб как Великобритании, так и США. И эти спецслужбы до сих пор пользуются этими организациями", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Запад заигрывает с террористами, чтобы остаться гегемоном, заявил Нарышкин
12 октября 2023, 15:27
Самый яркий, но далеко не единичный пример тому - Сирия, добавил Нарышкин.
"А наиболее пострадавшее государство от этой деятельности - Афганистан. Несмотря на довольно позорное бегство США из этой страны, спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками. Тем самым преследуется цель дестабилизировать обстановку как в самом Афганистане, так и в граничащих с ним странах Центральной Азии и Большой Евразии в целом", - отметил директор СВР.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В МИД России заявили о двойных стандартах Запада в борьбе с терроризмом
7 ноября 2023, 11:13
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Сергей НарышкинРоссияЕвразияВеликобритания
 
 
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