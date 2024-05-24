Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии
Нарышкин: спецслужбы англосаксов пытаются дестабилизировать обстановку в Евразии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Именно MI6 (внешняя разведка Великобритании - ред.) направила "Братьев-мусульман"* на использование террористических методов в политической борьбе, а одиозные террористические структуры "Аль-Каида"* и ИГИЛ* - порождение спецслужб как Великобритании, так и США. И эти спецслужбы до сих пор пользуются этими организациями", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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Самый яркий, но далеко не единичный пример тому - Сирия, добавил Нарышкин.
"А наиболее пострадавшее государство от этой деятельности - Афганистан. Несмотря на довольно позорное бегство США из этой страны, спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками. Тем самым преследуется цель дестабилизировать обстановку как в самом Афганистане, так и в граничащих с ним странах Центральной Азии и Большой Евразии в целом", - отметил директор СВР.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.