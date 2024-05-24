https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html

Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии

Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии - РИА Новости, 24.05.2024

Нарышкин рассказал о работе спецслужб США и Великобритании в Евразии

Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:53

2024-05-24T12:53

2024-05-24T16:19

сергей нарышкин

россия

евразия

великобритания

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками, пытаясь дестабилизировать обстановку в Евразии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Именно MI6 (внешняя разведка Великобритании - ред.) направила "Братьев-мусульман"* на использование террористических методов в политической борьбе, а одиозные террористические структуры "Аль-Каида"* и ИГИЛ* - порождение спецслужб как Великобритании, так и США. И эти спецслужбы до сих пор пользуются этими организациями", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".Самый яркий, но далеко не единичный пример тому - Сирия, добавил Нарышкин."А наиболее пострадавшее государство от этой деятельности - Афганистан. Несмотря на довольно позорное бегство США из этой страны, спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками. Тем самым преследуется цель дестабилизировать обстановку как в самом Афганистане, так и в граничащих с ним странах Центральной Азии и Большой Евразии в целом", - отметил директор СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231012/zapad-1902278031.html

https://ria.ru/20231107/terrorizm-1907843283.html

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сергей нарышкин, россия, евразия, великобритания