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В Москве задержали двух нарушителей, ездивших на машине по тротуарам - РИА Новости, 24.05.2024
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23:59 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/narushiteli-1948266138.html
В Москве задержали двух нарушителей, ездивших на машине по тротуарам
В Москве задержали двух нарушителей, ездивших на машине по тротуарам - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве задержали двух нарушителей, ездивших на машине по тротуарам
Лихачей, ездивших на автомобиле по тротуарам Пятницкой улицы в Москве, задержала полиция, составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, правонарушителями РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:59
2024-05-24T23:59
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лихачей, ездивших на автомобиле по тротуарам Пятницкой улицы в Москве, задержала полиция, составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, правонарушителями оказались двое мужчин, сообщается на сайте столичного главка МВД. "...Неустановленные лица около одного из баров на Пятницкой улице передвигались в ночное время на автомобилях по тротуару и слушали громкую музыку, создавая неудобства жителям центра столицы... Сотрудники уголовного розыска установили личности правонарушителей и задержали их. Ими оказались 20-летний и 25-летний приезжие мужчины, временно проживающие в столице... В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время материалы переданы в суд.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве задержали двух нарушителей, ездивших на машине по тротуарам

Полиция в Москве задержала 2 лихачей, ездивших на машине по тротуарам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лихачей, ездивших на автомобиле по тротуарам Пятницкой улицы в Москве, задержала полиция, составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, правонарушителями оказались двое мужчин, сообщается на сайте столичного главка МВД.
"...Неустановленные лица около одного из баров на Пятницкой улице передвигались в ночное время на автомобилях по тротуару и слушали громкую музыку, создавая неудобства жителям центра столицы... Сотрудники уголовного розыска установили личности правонарушителей и задержали их. Ими оказались 20-летний и 25-летний приезжие мужчины, временно проживающие в столице... В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время материалы переданы в суд.
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