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В ГД вошли позиции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан
В ГД вошли позиции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан - РИА Новости, 24.05.2024
В ГД вошли позиции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан
Позиции фракции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан вошли в итоговые рекомендации Госдумы о совершенствовании налоговой системы в России, которые... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:20
2024-05-24T21:20
2024-05-24T23:36
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Позиции фракции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан вошли в итоговые рекомендации Госдумы о совершенствовании налоговой системы в России, которые были направлены в правительство, рассказал РИА Новости зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). "Вошли наши основные позиции - это сохранение НДФЛ для большинства граждан и возможность при рассмотрении не резких скачков НДФЛ, а чтобы она была плоской", - сказал Панеш. Депутат отметил, что фракция доработает предложения о специальном налогообложении для трудовых мигрантов и о налоговом вычете на лечение домашних животных. "Эти два предложения мы будем дорабатывать с правительством, если не успеем их увидеть в законопроекте, то будем дорабатывать как поправки. Эти два момента мы будем отстаивать", - сообщил он. По словам парламентария, резких перепадов не будет, большинство граждан останутся при нынешних налогах. "Ориентир на справедливость, чтобы большие компании, которые имеют сверхприбыль, сверхдоходы, чтобы они вкладывались в развитие производств и соответствовали тем требованиям, которые нужны для социального государства. Это в рекомендациях мы видим, там это отражается", - подчеркнул Панеш.
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экономика, россия, лдпр, госдума рф
Экономика, Россия, ЛДПР, Госдума РФ
В ГД вошли позиции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан
В рекомендации ГД вошли позиции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Позиции фракции ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан вошли в итоговые рекомендации Госдумы о совершенствовании налоговой системы в России, которые были направлены в правительство, рассказал РИА Новости зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Вошли наши основные позиции - это сохранение НДФЛ для большинства граждан и возможность при рассмотрении не резких скачков НДФЛ, а чтобы она была плоской", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что фракция доработает предложения о специальном налогообложении для трудовых мигрантов и о налоговом вычете на лечение домашних животных.
"Эти два предложения мы будем дорабатывать с правительством, если не успеем их увидеть в законопроекте, то будем дорабатывать как поправки. Эти два момента мы будем отстаивать", - сообщил он.
По словам парламентария, резких перепадов не будет, большинство граждан останутся при нынешних налогах.
"Ориентир на справедливость, чтобы большие компании, которые имеют сверхприбыль, сверхдоходы, чтобы они вкладывались в развитие производств и соответствовали тем требованиям, которые нужны для социального государства. Это в рекомендациях мы видим, там это отражается", - подчеркнул Панеш.