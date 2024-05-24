https://ria.ru/20240524/moskva-1948177823.html

В Москве почти на 19% выросло производство мебели

В Москве почти на 19% выросло производство мебели - РИА Новости, 24.05.2024

В Москве почти на 19% выросло производство мебели

За первые три месяца текущего года столичные промышленники увеличили производство мебели почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:14

2024-05-24T17:14

2024-05-24T17:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные промышленники увеличили производство мебели почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. В настоящий момент более 130 московских компаний, различных фабрик и мастерских производят высококачественную мебель для домашнего обустройства, социальных учреждений, в том числе медицинских, а еще для офисов."Активное строительство новых деловых, жилых, социальных объектов в городе влечет за собой повышенный спрос на различную мебель. Чтобы закрыть потребности рынка, московские предприятия наращивают производство. Так, за январь – март этого года выпуск мебели в Москве вырос на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В городе производят шкафы, столы, гарнитуры, кровати, стеллажи, диваны, тумбы и другие предметы интерьера", – цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Так, возрос выпуск офисной мебели: металлической – более чем в 2 раза, деревянной – более чем в 2,2 раза. А производство мебели для кухни выросло свыше чем на 30%.В начале текущего года компания "Медицинофф", которая занимается производством медицинской мебели, запустила новый цех металлоконструкций. Мощности нового объекта позволяют каждый месяц производить примерно две тысячи конструкций для изготовления медицинской мебели, в том числе инновационной, со встроенной системой управления.Предприятие производит медицинские кровати, шкафы и столы, тележки, тумбы, мебель для отделения неонатологии и лабораторий. Эти предметы широко используются в московских объектах здравоохранения и поликлиниках.В 2023 году организация начала выпускать линейку офисной мебели под брендом "Монзе".Предприятие увеличило мощность с 4,5 тысячи до 8 тысяч единиц продукции в месяц. В планах до конца текущего года нарастить выпуск еще на 2 тысячи единиц. В настоящий момент в линейке – решения для жилых и коммерческих пространств: мебель для гостиных, спален, кухонь, прихожих, гардеробных, ресепшен, рабочих мест, переговорных, зон общего пользования, а еще стеновые панели и элементы дизайна.Два года назад компания получила от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства субсидию в размере 8,9 миллиона рублей – на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Средства помогли обновить парк оборудования.По словам операционного директора ООО "Монзе" Александра Шнурко, помощь Москвы, в частности субсидия – очень эффективная мера поддержки для промышленников."Она помогла нам приобрести новые станки и вдвое увеличить объемы производства. Рассчитываем, что наша продукция поможет клиентам снизить зависимость от импорта", – сказал предприниматель.Столица является городом с развитым производством. В мегаполисе ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где устроены 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также еще примерно малых. Они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240523/moskva-1947990117.html

https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский