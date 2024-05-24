https://ria.ru/20240524/mops-1948120013.html

В Шереметьево в самолете из Якутска нашли мертвого мопса

В Шереметьево в самолете из Якутска нашли мертвого мопса - РИА Новости, 24.05.2024

В Шереметьево в самолете из Якутска нашли мертвого мопса

Россельхознадзор обнаружил мертвого мопса, прибывшего из Якутска, в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила служба. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:58

2024-05-24T13:58

2024-05-24T14:05

якутск

москва

тульская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил мертвого мопса, прибывшего из Якутска, в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила служба. "Четвертого мая 2024 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту "Шереметьево" обнаружена собака породы мопс, прибывшая из города Якутск, не подающая признаков жизни", - говорится в сообщении. Причина гибели животного не установлена. С учетом представленного ветеринарного паспорта и проведенных иммунизаций, исключающих инфекционные заболевания, животное направлено на утилизацию. Ведомство обращает внимание, что из-за стресса в полете, разницы в атмосферном давлении и других негативных факторов у животного могут возникнуть проблемы с дыханием и терморегуляцией. Так, они подвержены перегреву даже не в очень жаркую погоду, поэтому могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. В особенности это касается таких пород собак, как французские бульдоги, английские бульдоги, мопсы, пекинесы, боксеры, шарпеи, бульдоги, бордосские доги, ши-тсу и другие. Служба также указывает, что при выборе контейнера или переноски для перевозки питомца следует учесть, что для транспортировки животного с укороченной мордой используются контейнеры и переноски большего размера, чем для перевозки животных других пород. В контейнере должно быть достаточно воздуха для дыхания, обеспечен интенсивный воздухообмен, основной поток воздуха должен проходить через решетки верхней части контейнера. "Управление выражает владельцу животного свои искренние соболезнования в потере друга и члена семьи", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240301/mops-1930523899.html

https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html

якутск

москва

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, москва, тульская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), шереметьево (аэропорт), происшествия