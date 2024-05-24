https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат

В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат - РИА Новости, 24.05.2024

В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов назвал подготовкой к возможным репрессиям проект... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:42

2024-05-24T23:42

2024-05-24T23:42

в мире

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов назвал подготовкой к возможным репрессиям проект поправок в статью уголовного кодекса Молдавии о государственной измене. В парламенте Молдавии в четверг был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "Это – открытые репрессии на основе сфабрикованных дел против тех, кто законно выступает против диктата Запада и Румынии, а также за дружбу с Россией и евразийскую интеграцию. На этом фоне заклинания деятелей молдавской власти о том, будто в Молдове царит демократия смотрятся издевательством и какой-то цирковой клоунадой. Перед нами – диктатура и, не дай Бог, война", - сказал Сафонов в беседе с РИА Новости. Депутат ПМР также уточнил, что в Молдавии установлена прорумынская националистическая диктатура, а демократия уничтожена. По его словам, власть в Кишиневе получила карт-бланш от коллективного Запада и Румынии на любое попрание прав человека. "Партия власти, запретив оппозиционные СМИ, заблокировав российские интернет-ресурсы, устранив с предвыборных дистанций самых популярных претендентов на посты мэров городов, решила теперь, видимо, бросить незадолго до президентских выборов в тюрьмы всех несогласных", - отметил Сафонов. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240524/ugroza-1948257193.html

https://ria.ru/20240524/shor-1948232967.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948044509.html

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду