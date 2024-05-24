https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948093878.html

Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции

Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции - РИА Новости, 24.05.2024

Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале призвал жителей Молдавии не голосовать на референдуме за интеграцию в Евросоюз, он полагает, что в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:38

2024-05-24T12:38

2024-05-24T12:38

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молдавия

россия

илан шор

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евросоюз

снг

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале призвал жителей Молдавии не голосовать на референдуме за интеграцию в Евросоюз, он полагает, что в таком случае иначе молдаване растеряют свою идентичность. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября. "Вы знаете, что режим проведет референдум о присоединении Молдавии к ЕС (а точнее, о поглощении Евросоюзом нашей страны) 20 октября. Важно к этому дню подготовиться: проанализировать и осознать, какое зло для страны несет ЕС. Важно на референдуме ответить "нет", чтобы власти поняли, что с народом надо считаться. Это важно, потому что иначе мы растеряем последние остатки молдавской идентичности", - написал Шор. Политик считает, что Молдавия должна выбрать сотрудничество с Евразийским экономическим пространством. "Повторюсь: ЕС — это окончательный крах для нашего АПК, молдавские продукты не нужны в Европе. Уже сейчас наши фермеры в бедственном положении. Единственная альтернатива — это присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу", - отметил Шор. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, снг, евразийский экономический союз