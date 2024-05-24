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Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции - РИА Новости, 24.05.2024
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12:38 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948093878.html
Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции
Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции - РИА Новости, 24.05.2024
Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале призвал жителей Молдавии не голосовать на референдуме за интеграцию в Евросоюз, он полагает, что в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:38
2024-05-24T12:38
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
евросоюз
снг
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале призвал жителей Молдавии не голосовать на референдуме за интеграцию в Евросоюз, он полагает, что в таком случае иначе молдаване растеряют свою идентичность. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября. "Вы знаете, что режим проведет референдум о присоединении Молдавии к ЕС (а точнее, о поглощении Евросоюзом нашей страны) 20 октября. Важно к этому дню подготовиться: проанализировать и осознать, какое зло для страны несет ЕС. Важно на референдуме ответить "нет", чтобы власти поняли, что с народом надо считаться. Это важно, потому что иначе мы растеряем последние остатки молдавской идентичности", - написал Шор. Политик считает, что Молдавия должна выбрать сотрудничество с Евразийским экономическим пространством. "Повторюсь: ЕС — это окончательный крах для нашего АПК, молдавские продукты не нужны в Европе. Уже сейчас наши фермеры в бедственном положении. Единственная альтернатива — это присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу", - отметил Шор. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Евразийский экономический союз
Шор призвал жителей Молдавии высказаться против евроинтеграции

Оппозиционер Шор призвал жителей Молдавии не голосовать за интеграцию в ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГерб Молдавии на трибуне перед началом брифинга в Кишиневе
Герб Молдавии на трибуне перед началом брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Герб Молдавии на трибуне перед началом брифинга в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале призвал жителей Молдавии не голосовать на референдуме за интеграцию в Евросоюз, он полагает, что в таком случае иначе молдаване растеряют свою идентичность.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Парламент постановил, что оба события пройдут 20 октября. Молдавский оппозиционер Илан Шор 18 мая заявил, что запускает кампанию против вступления Молдавии в ЕС, о чем жители должны заявить на референдуме 20 октября.
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"Вы знаете, что режим проведет референдум о присоединении Молдавии к ЕС (а точнее, о поглощении Евросоюзом нашей страны) 20 октября. Важно к этому дню подготовиться: проанализировать и осознать, какое зло для страны несет ЕС. Важно на референдуме ответить "нет", чтобы власти поняли, что с народом надо считаться. Это важно, потому что иначе мы растеряем последние остатки молдавской идентичности", - написал Шор.
Политик считает, что Молдавия должна выбрать сотрудничество с Евразийским экономическим пространством.
«
"Повторюсь: ЕС — это окончательный крах для нашего АПК, молдавские продукты не нужны в Европе. Уже сейчас наши фермеры в бедственном положении. Единственная альтернатива — это присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу", - отметил Шор.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным
10 мая, 15:03
 
В миреМолдавияРоссияИлан ШорМайя СандуЕвросоюзСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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