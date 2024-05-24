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Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
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08:21 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948044509.html
Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией
Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:21
2024-05-24T08:21
молдавия
россия
белоруссия
александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
в мире
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. "Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией", - подчеркнул он.
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молдавия, россия, белоруссия, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Молдавия, Россия, Белоруссия, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией

Бортников: НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией", - подчеркнул он.
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МолдавияРоссияБелоруссияАлександр БортниковНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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