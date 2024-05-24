https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948044509.html

Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией

Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией

НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:21

2024-05-24T08:21

2024-05-24T08:21

молдавия

россия

белоруссия

александр бортников

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. "Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

молдавия

россия

белоруссия

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молдавия, россия, белоруссия, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире