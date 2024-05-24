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Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948219093.html
Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации
Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024
Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации
Острый дефицит кадров начался во Львовской области из-за мобилизации, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:34
2024-05-24T18:34
украина
львовская область
ивано-франковск
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит кадров начался во Львовской области из-за мобилизации, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости. "Во Львовской области тоже существует острый дефицит кадров из-за мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Сообщается, что помимо непосредственно мобилизации и отправки на фронт, сложности в найме сотрудников создает и страх перед ней: мужчины не хотят официально трудоустраиваться или становиться на учет по безработице. Предприятия, имеющие бронь от призыва, также не пользуются спросом у соискателей: процесс получения брони сложен и занимает много времени. Как сообщили в издании, за это время официально трудоустроившийся гражданин может получить повестку. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе не хватает коммунальных работников из-за мобилизации. Ранее Европейская бизнес ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
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украина
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украина, львовская область, ивано-франковск, владимир зеленский, в мире
Украина, Львовская область, Ивано-Франковск, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, В мире
Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации

"Страна": во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации

© AP Photo / Leo CorreaУлица на Украине
Улица на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит кадров начался во Львовской области из-за мобилизации, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости.
"Во Львовской области тоже существует острый дефицит кадров из-за мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Сообщается, что помимо непосредственно мобилизации и отправки на фронт, сложности в найме сотрудников создает и страх перед ней: мужчины не хотят официально трудоустраиваться или становиться на учет по безработице. Предприятия, имеющие бронь от призыва, также не пользуются спросом у соискателей: процесс получения брони сложен и занимает много времени. Как сообщили в издании, за это время официально трудоустроившийся гражданин может получить повестку.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе не хватает коммунальных работников из-за мобилизации.
Ранее Европейская бизнес ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛьвовская областьИвано-ФранковскВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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