https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948219093.html

Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации

Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024

Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации

Острый дефицит кадров начался во Львовской области из-за мобилизации, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:34

2024-05-24T18:34

2024-05-24T18:34

украина

львовская область

ивано-франковск

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит кадров начался во Львовской области из-за мобилизации, сообщило в пятницу украинское издание "Страна" со ссылкой на местный центр занятости. "Во Львовской области тоже существует острый дефицит кадров из-за мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Сообщается, что помимо непосредственно мобилизации и отправки на фронт, сложности в найме сотрудников создает и страх перед ней: мужчины не хотят официально трудоустраиваться или становиться на учет по безработице. Предприятия, имеющие бронь от призыва, также не пользуются спросом у соискателей: процесс получения брони сложен и занимает много времени. Как сообщили в издании, за это время официально трудоустроившийся гражданин может получить повестку. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе не хватает коммунальных работников из-за мобилизации. Ранее Европейская бизнес ассоциация опубликовала исследование рынка труда Украины, согласно которому в стране возрос дефицит кадров разных профессий, в том числе на фоне ужесточения мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

украина

львовская область

ивано-франковск

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украина, львовская область, ивано-франковск, владимир зеленский, в мире