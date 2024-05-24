https://ria.ru/20240524/mladenets-1948082591.html

В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного

В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного - РИА Новости, 24.05.2024

В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного

Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:47

2024-05-24T11:47

2024-05-24T11:47

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года подсудимая, находясь в городе Карабулак, продала за 400 тысяч рублей своего младенца 31-летней женщине", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной по статье "Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - уточняет ведомство. Отмечается, что уголовное дело в отношении женщины, купившей ребенка, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика ингушетия