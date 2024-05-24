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В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного
В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного - РИА Новости, 24.05.2024
В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного
Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:47
2024-05-24T11:47
2024-05-24T11:47
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, которую обвиняли в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года подсудимая, находясь в городе Карабулак, продала за 400 тысяч рублей своего младенца 31-летней женщине", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной по статье "Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - уточняет ведомство. Отмечается, что уголовное дело в отношении женщины, купившей ребенка, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного
Жительницу Ингушетии осудили на три года за продажу младенца за 400 тысяч рублей