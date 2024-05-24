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В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.05.2024
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19:51 24.05.2024 (обновлено: 20:46 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/miting-1948239856.html
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.05.2024
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах
Несколько сотен граждан Грузии участвуют в пятницу в шествии в Тбилиси, чтобы выразить протест против закона об иноагентах и поддержать задержанных в ходе... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:51
2024-05-24T20:46
в мире
грузия
сша
саломе зурабишвили
энтони блинкен
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Несколько сотен граждан Грузии участвуют в пятницу в шествии в Тбилиси, чтобы выразить протест против закона об иноагентах и поддержать задержанных в ходе разгона акции людей, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах. В марше от площади Свободы до здания МВД принимают участие граждане, выступающие против закона об иноагентах,в том числе студенты разных вузов. "С момента принятия "российского закона" полиция задержала более 200 человек, участвовавших в акциях протестов. Десятки людей получают штрафы за правонарушения, которых они не совершали. Сотни людей вызывают в суд в рамках расследования, начатого без каких-либо оснований. Десятки людей были жестоко избиты полицией, некоторые из них до сих пор проходят лечение", - говорится в заявлении организаторов шествия, которое опубликовано на соцсетях. Это первый митинг за последний месяц, на котором можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но и США. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений.
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Марш протеста против закона об иноагентах в Грузии
Марш протеста против закона об иноагентах в Грузии
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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, энтони блинкен, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, США, Саломе Зурабишвили, Энтони Блинкен, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси несколько сотен человек вышли на митинг против закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Несколько сотен граждан Грузии участвуют в пятницу в шествии в Тбилиси, чтобы выразить протест против закона об иноагентах и поддержать задержанных в ходе разгона акции людей, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.
В марше от площади Свободы до здания МВД принимают участие граждане, выступающие против закона об иноагентах,в том числе студенты разных вузов.
"С момента принятия "российского закона" полиция задержала более 200 человек, участвовавших в акциях протестов. Десятки людей получают штрафы за правонарушения, которых они не совершали. Сотни людей вызывают в суд в рамках расследования, начатого без каких-либо оснований. Десятки людей были жестоко избиты полицией, некоторые из них до сих пор проходят лечение", - говорится в заявлении организаторов шествия, которое опубликовано на соцсетях.
Это первый митинг за последний месяц, на котором можно заметить не только флаги Грузии и ЕС, но и США.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений.
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В миреГрузияСШАСаломе ЗурабишвилиЭнтони БлинкенЕвросоюзПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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