https://ria.ru/20240524/mishustin-1948113674.html

Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении

Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении - РИА Новости, 24.05.2024

Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении

Рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале 2024 года составил 22%, примерно 18 миллиардов рублей, однако этого недостаточно, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:39

2024-05-24T13:39

2024-05-24T15:30

экономика

россия

туркмения

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале 2024 года составил 22%, примерно 18 миллиардов рублей, однако этого недостаточно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рост нашего торгово-экономического сотрудничества неуклонно продолжается. В первом квартале 2024 года он составил 22%, это примерно 18 миллиардов рублей, что, я считаю, недостаточно. Нам нужно работать больше, чтобы наши отношения в инвестиционной сфере, в торгово-экономической сфере, в научно-технологической, в культурно-гуманитарной развивались", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

https://ria.ru/20240316/torgovlya-1933466940.html

россия

туркмения

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экономика, россия, туркмения