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Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении - РИА Новости, 24.05.2024
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13:39 24.05.2024 (обновлено: 15:30 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/mishustin-1948113674.html
Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении
Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении - РИА Новости, 24.05.2024
Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении
Рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале 2024 года составил 22%, примерно 18 миллиардов рублей, однако этого недостаточно, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:39
2024-05-24T15:30
экономика
россия
туркмения
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале 2024 года составил 22%, примерно 18 миллиардов рублей, однако этого недостаточно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рост нашего торгово-экономического сотрудничества неуклонно продолжается. В первом квартале 2024 года он составил 22%, это примерно 18 миллиардов рублей, что, я считаю, недостаточно. Нам нужно работать больше, чтобы наши отношения в инвестиционной сфере, в торгово-экономической сфере, в научно-технологической, в культурно-гуманитарной развивались", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
https://ria.ru/20240316/torgovlya-1933466940.html
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экономика, россия, туркмения
Экономика, Россия, Туркмения
Мишустин оценил рост товарооборота России и Туркмении

Мишустин: рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале составил 22%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале 2024 года составил 22%, примерно 18 миллиардов рублей, однако этого недостаточно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рост нашего торгово-экономического сотрудничества неуклонно продолжается. В первом квартале 2024 года он составил 22%, это примерно 18 миллиардов рублей, что, я считаю, недостаточно. Нам нужно работать больше, чтобы наши отношения в инвестиционной сфере, в торгово-экономической сфере, в научно-технологической, в культурно-гуманитарной развивались", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
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ЭкономикаРоссияТуркмения
 
 
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