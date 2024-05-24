https://ria.ru/20240524/mid-1948162631.html

Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта

Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта - РИА Новости, 24.05.2024

Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:06

2024-05-24T16:06

2024-05-24T16:06

россия

судан

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михаил богданов

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оон

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, сообщается на сайте МИД РФ. Отмечается, что 24 мая спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа по его просьбе. "В ходе беседы обсуждалась ситуация в Судане, включая проблематику урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности этой страны. Были также рассмотрены актуальные аспекты традиционно дружественных российско-суданских связей с акцентом на поддержание активного политического диалога", - говорится в сообщении. Кроме того, Богданов принял заместителя генсекретаря партии "Всеобщий национальный конгресс" Йемена Фаику Баалви, находящуюся в Москве с рабочей поездкой, в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-йеменских связей. "При обмене мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям, нацеленным на скорейшее создание условий для налаживания устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240306/postavki-1931574545.html

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россия

судан

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россия, судан, москва, михаил богданов, всеобщий национальный конгресс , оон, в мире