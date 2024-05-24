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Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта - РИА Новости, 24.05.2024
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16:06 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/mid-1948162631.html
Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта
Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта - РИА Новости, 24.05.2024
Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта
Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:06
2024-05-24T16:06
россия
судан
москва
михаил богданов
всеобщий национальный конгресс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, сообщается на сайте МИД РФ. Отмечается, что 24 мая спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа по его просьбе. "В ходе беседы обсуждалась ситуация в Судане, включая проблематику урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности этой страны. Были также рассмотрены актуальные аспекты традиционно дружественных российско-суданских связей с акцентом на поддержание активного политического диалога", - говорится в сообщении. Кроме того, Богданов принял заместителя генсекретаря партии "Всеобщий национальный конгресс" Йемена Фаику Баалви, находящуюся в Москве с рабочей поездкой, в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-йеменских связей. "При обмене мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям, нацеленным на скорейшее создание условий для налаживания устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240306/postavki-1931574545.html
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россия, судан, москва, михаил богданов, всеобщий национальный конгресс , оон, в мире
Россия, Судан, Москва, Михаил Богданов, Всеобщий национальный конгресс , ООН, В мире
Замглавы МИД обсудил с послом Судана урегулирование конфликта

Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военного кризиса

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве вопрос урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что 24 мая спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа по его просьбе.
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"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Судане, включая проблематику урегулирования военно-политического кризиса в интересах обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности этой страны. Были также рассмотрены актуальные аспекты традиционно дружественных российско-суданских связей с акцентом на поддержание активного политического диалога", - говорится в сообщении.
Кроме того, Богданов принял заместителя генсекретаря партии "Всеобщий национальный конгресс" Йемена Фаику Баалви, находящуюся в Москве с рабочей поездкой, в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-йеменских связей.
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"При обмене мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям, нацеленным на скорейшее создание условий для налаживания устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - заключили в МИД РФ.
 
РоссияСуданМоскваМихаил БогдановВсеобщий национальный конгрессООНВ мире
 
 
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