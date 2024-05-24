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Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии - РИА Новости, 24.05.2024
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12:16 24.05.2024 (обновлено: 12:34 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/mid-1948088071.html
Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии
Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии - РИА Новости, 24.05.2024
Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии
Посольство России в Эстонии подтвердило РИА Новости вызов российского временного поверенного в Таллине в МИД Эстонии из-за якобы демонтажа буйков на Нарве. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:16
2024-05-24T12:34
эстония
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нарва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство России в Эстонии подтвердило РИА Новости вызов российского временного поверенного в Таллине в МИД Эстонии из-за якобы демонтажа буйков на Нарве.Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского временного поверенного на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва."Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина", - сообщили в дипмиссии.Отмечается, что тема вызова - демонтаж пограничных буйков на реке Нарва.Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
https://ria.ru/20240522/granitsy-1947575938.html
https://ria.ru/20240510/kontsert-1945035306.html
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эстония, россия, нарва
Эстония, Россия, Нарва
Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии

Посольство РФ: вызов дипломата связан со снятием разграничительных буев на Нарве

© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство России в Эстонии подтвердило РИА Новости вызов российского временного поверенного в Таллине в МИД Эстонии из-за якобы демонтажа буйков на Нарве.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского временного поверенного на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва.
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"Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина", - сообщили в дипмиссии.
Отмечается, что тема вызова - демонтаж пограничных буйков на реке Нарва.
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Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
 
ЭстонияРоссияНарва
 
 
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