https://ria.ru/20240524/mid-1948088071.html

Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии

Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии - РИА Новости, 24.05.2024

Посольство России подтвердило вызов дипломата в МИД Эстонии

Посольство России в Эстонии подтвердило РИА Новости вызов российского временного поверенного в Таллине в МИД Эстонии из-за якобы демонтажа буйков на Нарве. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:16

2024-05-24T12:16

2024-05-24T12:34

эстония

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нарва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство России в Эстонии подтвердило РИА Новости вызов российского временного поверенного в Таллине в МИД Эстонии из-за якобы демонтажа буйков на Нарве.Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского временного поверенного на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва."Подтверждаем факт вызова в МИД Эстонии временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина", - сообщили в дипмиссии.Отмечается, что тема вызова - демонтаж пограничных буйков на реке Нарва.Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://ria.ru/20240522/granitsy-1947575938.html

https://ria.ru/20240510/kontsert-1945035306.html

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эстония, россия, нарва