Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/meteobyuro-1948087306.html
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая
Самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке зафиксировано в Москве на ВДНХ, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:12
2024-05-24T12:12
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/77/1496397791_0:459:2824:2048_1920x0_80_0_0_3ec20f2f3c320c8fba4991f52f565d21.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке зафиксировано в Москве на ВДНХ, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."В девять утра 24 мая атмосферное давление на ВДНХ достигло 761,9 миллиметра ртутного столба... И стало самым высоким в XXI веке", - написала Позднякова.До абсолютного рекорда в 762,2 миллиметра ртутного столба, зарегистрированного в 1992 году, оставалось совсем немного, отметила она.
https://ria.ru/20240424/moskva-1941984432.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/77/1496397791_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_11eeda5c5d6636472a4eacb5bec020ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая

На ВДНХ зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСиноптик за рабочим местом
Синоптик за рабочим местом - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Синоптик за рабочим местом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке зафиксировано в Москве на ВДНХ, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"В девять утра 24 мая атмосферное давление на ВДНХ достигло 761,9 миллиметра ртутного столба... И стало самым высоким в XXI веке", - написала Позднякова.
До абсолютного рекорда в 762,2 миллиметра ртутного столба, зарегистрированного в 1992 году, оставалось совсем немного, отметила она.
Люди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона
24 апреля, 12:47
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала