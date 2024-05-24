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В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая
Самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке зафиксировано в Москве на ВДНХ, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:12
2024-05-24T12:12
2024-05-24T12:12
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке зафиксировано в Москве на ВДНХ, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."В девять утра 24 мая атмосферное давление на ВДНХ достигло 761,9 миллиметра ртутного столба... И стало самым высоким в XXI веке", - написала Позднякова.До абсолютного рекорда в 762,2 миллиметра ртутного столба, зарегистрированного в 1992 году, оставалось совсем немного, отметила она.
https://ria.ru/20240424/moskva-1941984432.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая
На ВДНХ зафиксировали самое высокое атмосферное давление для 24 мая в XXI веке